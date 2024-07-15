İstanbul’da ilk hareketlenme ve ilk direniş

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KULELİ Askeri Lisesi ile köprü arasında en stratejik nokta Çengelköy’dü. Darbecilerin hedefi, Çengelköy Polis Merkezi Amirliği’ni ele geçirmekti. Ancak, Çengelköylüler karakolun önüne barikat kurdu ve direniş başlattı. Yüzlerce kişi, darbecilerin 50 sivil vatandaşı rehin alması ve ateş açmasına rağmen sabah saatlerine kadar direnişlerini sürdürdü. Çengelköy Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polisler ise polis otolarıyla karakolun kapısını kapatarak ve yolu kesecek şekilde park ederek önlem aldı. Bölgeye gelen darbeciler, sıkıyönetim ilan edildiğini ileri sürerek yolun açılmasını istedi. Polis ve vatandaşların kararlı direnişiyle karşılaşan darbeciler, ateş açmaya başladı.

VATANDAŞLARA ATEŞ AÇTILAR

Çengelköy Polis Karakolu önüne yaya olarak gelen darbeciler, “sıkıyönetim ilan edildiğini” belirterek polislerden teslim olmalarını, vatandaşlardan da dağılmalarını istedi. Vatandaşların dağılmaması üzerine ise darbecilere “Yere yat ve hedef gözetmeksizin ateş serbest” emri verildi. Bir kısım rütbeli emre uyarak, sivil vatandaş topluğunun üzerine uzun namlulu piyade tüfekleri ile ve etkili mesafeden ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu bazı vatandaşlar yaralandı ve topluluk Polis Merkezi istikametine yöneldi. Çöp konteynerlerini siper alan darbeciler, ihtilal yaptıklarını belirterek polislere ateş açtı. Polisler de ateşe karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışma sonrasında Çengelköy Polis Merkezi önünde toplanan vatandaşların bir kısmı ara sokaklara, bir kısmı ise Çengelköy Işıklar mevkisine doğru gitti. Polisler sayıca az olmalarına karşın darbecileri merkeze sokmadı.

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Darbeci askerler ise vatandaşlara ateş etmeyi sürdürürken bazı vatandaşları kelepçeledi. Darbeciler, Çengelköy Işıklar Bölgesi’nde sivil vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ve etkili mesafeden ateş etmeye devam etti. Polis ve vatandaşın direnci ile darbeciler, kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlandığını anlayınca saat 06’ya doğru geri çekilmeye başladı. Darbeciler tarafından kelepçelenerek rehin alınan 50 vatandaş, polisler tarafından serbest bırakıldı. Darbeye karşı ilk sivil direnişin başladığı Çengelköy’de darbecilerin açtığı ateş sonucu 8 vatandaş şehit düştü, 84 kişi ise yaralandı.

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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

Köprüdeki tanklara karşı şanlı direniş sabah saatlerinde darbecilerin teslim olmasıyla sonuçlandı. Ancak köprüde 34 vatandaşımız şehit düştü.

Darbeciler ilk saatlerde kendilerine direnen sivillere ateş etti, bazılarını da kelepçeledi.

15 TEMMUZ GECESİ

KARANLIKTAN AYDINLIĞA

- Türkiye’nin en karanlık ve kanlı gecesinde FETÖ, devletin silahlarını millete doğrulttu. Darbe girişiminde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, karşılarında direnen vatandaşları buldu. Savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74’ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde sergilenen demokrasi direnişinde 251 kişi şehit olurken, 2 bin 149 kişi gazi oldu. Karanlık gece milletin zaferiyle son buldu.

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İşte o gece Boğaz Köprüsü’nün tanklarla kapatıldığı saat 22.00’den, ertesi gün dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “Kalkışma bastırıldı” açıklamasına kadar geçen 15 saatte yaşananlar ve bu tarihi olaylara tanıklık eden kritik noktalar...