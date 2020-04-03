İstanbul'da ilginç uygulama! Polis drone ile Corona Virüsü uyarısı yapıyor
İstanbul'da polis ekipleri Corona Virüsü önlemleri kapsamında vatandaşlara drone ile uyarılarda bulunuyor.
Hürriyet Foto Muhabiri Selçuk Şamiloğlu, bugün Sultanahmet Meydanı'nda fotoğraf çekerken ilginç bir uygulamayı kaydetti.
Şamiloğlu'nun yanına yaklaşan bir polis drone'u "Ben polis drone'uyum. Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derece önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısını yaptı.
Dış tarafında iki hoparlörün bulunduğu polis drone'unun alt kısmında termal kameralar bulunduğu ve tehlikeli bulunan kişileri 112'ye bildirdiği öğrenildi.
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