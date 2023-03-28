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İstanbul'da ilginç 'sahte altın' operasyonu... Suç örgütü polisi bile şakına çevirdi

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#İstanbul#Sahte Altın#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 13:05

Son yılların en ilginç "sahte altın" operasyonu İstanbul’da düzenlendi. Üç ayrı imalathaneye yapılan baskında kuyumculara satılmak üzere hazırlanmış 10 milyon liralık sahte altın ele geçirildi. Kuyumcuları bile kandıran çetenin yöntemleri polisi de şaşkına uğrattı. Operasyonun ayrıntılarını ise CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı. Operasyon dair görüntülere ise CNN Türk ulaştı.

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Sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yapan, haksız kazanç sağlayan suç örgütüne İstanbul merkezli toplam 10 ilde operasyon düzenlendi. Kuyumcuları 1 milyon zarara uğratan çeteye polis operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli yakalandı.  

İstanbulda ilginç sahte altın operasyonu... Suç örgütü polisi bile şakına çevirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, sahte/düşük ayarlı altın imal ederek Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbulda ilginç sahte altın operasyonu... Suç örgütü polisi bile şakına çevirdi

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 52 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te farklı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbulda ilginç sahte altın operasyonu... Suç örgütü polisi bile şakına çevirdi

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin bakır bilezik, kolye, küpe vb. ziynet eşyalarının üzerine çeşitli kimyasal solüsyon, asetik asit ve sodyum karbonat madde kullanarak altın kapladıkları ve işlemden geçirdikleri, bu yolla sahte altın ürettikleri, üretilen sahte altınları da aile görünümlü çiftler üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle kuyumcuları 1 milyon zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

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#İstanbul#Sahte Altın#Operasyon

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