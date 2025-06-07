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İstanbul'da ilginç olay! Yangın çıktı sandı, itfaiyeyi aradı!

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#İstanbul#Yangın#İtfaiye
İstanbulda ilginç olay Yangın çıktı sandı, itfaiyeyi aradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 11:55

Beylikdüzü’nde bir ailenin dev ekranda film izlediği sırada, alevli sahneleri yangın sanan komşu, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, gerçek durumu öğrenince olay yerinden ayrıldı.

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Beylikdüzü’nde bir ailenin dev ekranda film izlediği sırada, alevli sahneleri yangın sanan komşu, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, gerçek durumu öğrenince olay yerinden ayrıldı.

İstanbulda ilginç olay Yangın çıktı sandı, itfaiyeyi aradı

Olay, 5 Mayıs akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 6 katlı bir binada yaşayan aile, arife günü geceyi film izleyerek geçirmek istedi. Dev ekranda aksiyon filmi izleyen ailenin evinden yansıyan alevli sahneler, komşular tarafından yangın sanıldı.

Durumu fark eden bir komşu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın olmadığını ve görüntülerin dev ekrandaki filmden kaynaklandığını anlayınca olay yerinden ayrıldı.

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#İstanbul#Yangın#İtfaiye

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