İstanbul'da ilginç olay! Muhtarlıkta 'fakirlik belgesi' kavgası: Saçından tutup saldırdı

Haberin Devamı

Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

BİR ANDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

Haberin Devamı

İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.