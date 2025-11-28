×
İstanbul'da ilginç olay! Muhtarlıkta 'fakirlik belgesi' kavgası: Saçından tutup saldırdı

#İstanbul#Kavga#Darp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 13:18

Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, muhatara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

İstanbulda ilginç olay Muhtarlıkta fakirlik belgesi kavgası: Saçından tutup saldırdı

BİR ANDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

İstanbulda ilginç olay Muhtarlıkta fakirlik belgesi kavgası: Saçından tutup saldırdı

İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbulda ilginç olay Muhtarlıkta fakirlik belgesi kavgası: Saçından tutup saldırdı

 

 

