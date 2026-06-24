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İstanbul’da ilginç olay! 8'inci kattan düşen yavru kediyi şemsiyeyle kurtardılar

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#Kedi#Şemsiye#Hamza Ayaz
İstanbul’da ilginç olay 8inci kattan düşen yavru kediyi şemsiyeyle kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 17:25

Küçükçekmece'de market çalışanı, binanın 8'inci katındaki daireden düşen yavru kediyi açtığı şemsiyeyle kurtardı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansırken market sahibi Hamza Ayaz, "Kediyi görünce tedirgin olduk. O sırada aklıma gelen ilk şey dondurma dolabının şemsiyesi oldu. Şemsiyeyi mızrak gibi alıp dışarı koştum" dedi.

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Olay, dün saat 19.40 sıralarında Kanarya Mahallesi Çobanaldatan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin yavru kedisi açık pencereden dışarı çıktı.

İstanbul’da ilginç olay 8inci kattan düşen yavru kediyi şemsiyeyle kurtardılar

ŞEMSİYENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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Kedinin pencerede tehlikeli şekilde durduğunu farkederek düşebileceğini düşünen market sahibi Hamza Ayaz, şemsiye açarak kedinin bulunduğu noktanın altına geçti. Yaklaşık yarım saat sonra dengesini kaybeden yavru kedi, 8'inci kattan şemsiyenin üzerine düştü. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi sahibine teslim edilirken daha önce aynı noktadan düşen bir kedinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul’da ilginç olay 8inci kattan düşen yavru kediyi şemsiyeyle kurtardılar

"ŞEMSİYEYİ MIZRAK GİBİ ALIP DIŞARI KOŞTUM"

Market sahibi Hamza Ayaz, “Motokurye arkadaşımızın evin camını açık bırakması sebebiyle yavru kedisinin cama çıktığını gördüm. Dolabı düzenliyordum o sırada bir anda kediyi görünce tedirgin olduk. Daha sonra o sırada aklıma gelen ilk şey dondurma dolabının şemsiyesi oldu. Şemsiyeyi mızrak gibi alıp dışarı koştum. Dışarıda atlamasına karşı yarım saat bekledik. Şemsiyeyi açıp bekledik, markete müşteriler geldi şemsiyeyi Nezir arkadaşıma verdiğim anda kedi aşağı atladı. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an durumu iyi. Ben 4 sene önce buraya geldim ve burası kedi dolu. Herkes kedileri çok sever, insanlar buraya gelir kendilerine su almazlar kediye süt alırlar ekmek almazlar kediye mama alırlar" ifadelerini kullandı.

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#Kedi#Şemsiye#Hamza Ayaz

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