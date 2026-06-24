İstanbul’da ilginç olay! 8'inci kattan düşen yavru kediyi şemsiyeyle kurtardılar

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.40 sıralarında Kanarya Mahallesi Çobanaldatan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin yavru kedisi açık pencereden dışarı çıktı.

ŞEMSİYENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kedinin pencerede tehlikeli şekilde durduğunu farkederek düşebileceğini düşünen market sahibi Hamza Ayaz, şemsiye açarak kedinin bulunduğu noktanın altına geçti. Yaklaşık yarım saat sonra dengesini kaybeden yavru kedi, 8'inci kattan şemsiyenin üzerine düştü. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi sahibine teslim edilirken daha önce aynı noktadan düşen bir kedinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

"ŞEMSİYEYİ MIZRAK GİBİ ALIP DIŞARI KOŞTUM"

Market sahibi Hamza Ayaz, “Motokurye arkadaşımızın evin camını açık bırakması sebebiyle yavru kedisinin cama çıktığını gördüm. Dolabı düzenliyordum o sırada bir anda kediyi görünce tedirgin olduk. Daha sonra o sırada aklıma gelen ilk şey dondurma dolabının şemsiyesi oldu. Şemsiyeyi mızrak gibi alıp dışarı koştum. Dışarıda atlamasına karşı yarım saat bekledik. Şemsiyeyi açıp bekledik, markete müşteriler geldi şemsiyeyi Nezir arkadaşıma verdiğim anda kedi aşağı atladı. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an durumu iyi. Ben 4 sene önce buraya geldim ve burası kedi dolu. Herkes kedileri çok sever, insanlar buraya gelir kendilerine su almazlar kediye süt alırlar ekmek almazlar kediye mama alırlar" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Antalya'da lüks sitedeki 20 bin liralık aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptali davası başladı Haberi görüntüle