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DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

İstanbul'da ilginç koronavirüsü önlemi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

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İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen bir turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin Tayvanlı olduğu belirtildi.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

İstanbulda ilginç koronavirüsü önlemi Sosyal medyayı sallayan görüntü


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