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Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

İstanbul’da ilginç kaza

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İstanbul’da ilginç kaza
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İstanbul Göktürk’te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CAD 156 plakalı cip sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 34 BYL 359 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip otomobilin üstüne çıktı. Kaza sonucu cip sürücü hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza gören vatandaşlar bir anlık şaşkına dönerken, ilginç kaza ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da ilginç kaza

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