MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da ilginç kaza
GeriGündem İstanbul’da ilginç kaza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

İstanbul’da ilginç kaza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’da ilginç kaza
Abone Olgoogle-news

İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza, sabah saatlerinde Avcılar Kemal Sunal Caddesi Küçükçekmece yönünde yan yolda meydana geldiği. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 N 9921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu. Kazada kimse yaralanmazken, mahsur kalana araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle