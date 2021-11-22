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İstanbul'da ilginç görüntü! Dorse üst geçide asılı kaldı

#Büyükçekmece#KAZA#Damper

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbulda ilginç görüntü Dorse üst geçide asılı kaldı


"MİLLET KORNA ÇALDI AMA DUYMADI"

Yaşanan kazayı anlatan Murat Gökben, "Yolda gelirken damper açıldı. Sonra üst geçide vurdu. Yaralanan olmadı. Millet korna çaldı ama arkadaş duymadı" dedi. 

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#Büyükçekmece#KAZA#Damper

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