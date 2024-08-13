İstanbul'da ilçe ilçe en düşük ve en pahalı yurt ücretleri... Beşiktaş, Avcılar , Bakırköy, Şişli, Fatih, Üsküdar...

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencileri yurt ve ev bulma telaşında. İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise, kiralık ev arıyor. İstanbul'da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25-30 bin lira arasında. Yurtlardaki fiyatlar kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2023 yılına göre özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemleniyor.

8 BİN LİRADAN BAŞLIYOR; 36 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişirken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortalama yüzde 50 civarında artış gözlendi.

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor. Şişli'de ortalama 12 bin lira ile 27 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy'de 22 bin lira ile 24 bin lira arasında, Zeytinburnu'nda 8 bin lirayla 36 bin lira, Üsküdar'da 12 bin 500 lira ile 27 bin lira arasında seyrediyor. Avcılar'da ise, aylık 7 bin 500 lira ile 13 bin 500 lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.

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Devlet yurtlarında ise, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasında belirlenirken, bu yılki fiyatların Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

"FİYATLAR YÜZDE 40 İLE YÜZDE 60 ORANINDA ARTTI"

Şişli'deki özel öğrenci yurdu Genel Müdürü Ferhat Bay, öğrencilerin fiyat bilgisi alarak araştırma yaptıklarını belirterek, "Yurt fiyatları oda tipi ve konseptine göre değişkenlik göstermektedir. Tek kişilik odalarımızın aylık fiyatları 21 bin TL ile 23 bin TL arasındadır. 2 kişilik odalarımız 18 bin TL, 3 kişilik odalarımız 16 bin TL, 4 kişilik odalarımız ise 13-14 bin TL arasında değişmekte. Bizim yurdumuzun kapasitesinin şu anda yüzde 55'i dolu. Geçen senelerdeki öğrencilerimizin kayıtlarını yenilemesiyle beraber kapasitemizin yarısının bir miktarı dolmuş durumda.

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Kalan kısımlar ise sonuçların açıklanmasıyla beraber gelen talepler doğrultusunda dolacaktır. Bunun dışında halihazırda evde veya başka bir yurtta kalan öğrencilerimizin bir sirkülasyonu var. Bunlar da bu dönemlerde talep şeklinde bize dönmeye başlamıştır.

Bununla beraber herhalde yeni dönem öğrencilerine de yüzde 40 kapasiteyle cevap vermeye çalışacağız. Ortalama fiyatlar yüzde 40 ile yüzde 60 oranında arttı. Bu, maliyetlere göre daha düşük bir oranda artışa tekabül ediyor. Fakat alım gücüyle kıyasladığımız zaman tabii velilerimizi ve öğrencilerimizi zorlayan bir rakam. Biz Temmuz sonuna kadar Bakanlığa fiyatlarımızı bildiriyoruz.

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Ondan sonra oluşabilecek herhangi bir risk durumunda da fiyatlarımızı revize edemiyoruz. Bu bizler açısından da bir maliyet kaynağı ancak sistem bu şekilde. Yaklaşık 20 farklı üniversiteden öğrenci profilimiz var. Öğrenci arkadaşlar da genelde şu dönemde fiyat bilgisi alarak kazandıkları üniversiteleri tahmin ederek ona göre fiyat alıyorlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra da zaten mutlaka ziyaret şeklinde, oda seçimi şeklinde bu süreç devam edecektir" diye konuştu.

"EV MALİYETLERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN YURDU TERCİH ETTİM"

Özel yurtta kaldığını belirten üniversite öğrencisi Rüya Bıçakçı, "Lüleburgaz'dan geliyorum, İstanbul'da okuyorum. Yurt tercih etme sebeplerimden bir tanesi güvenlik ve ekonomi. Ev maliyetleri çok fazla olduğu için yurdu tercih ettim. Evde olduğunuz zaman kira ödüyorsunuz, faturalar, internet de var o yüzden yurt daha iyi bu konuda, hepsinin bir arada olduğu bir yer" ifadelerini kullandı. Üniversite yurdunu tercih eden Dicle Baba ise, "Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim.

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Özel yurt fiyatları çok pahalı geldiğim zamanlar baktım, karşılayamayacağımı düşündüğüm için üniversitemin kendi yurdunda kalıyorum. Daha konforlu ve daha rahat geliyor. Okulum Göztepe'de civarında. Göztepe'de fiyatlar inanılmaz yüksek. O yüzden tercih etmedim yurtta devam ediyorum. Bin 500 lira ödüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, KYK'dan farklı oluyor; ama yine de eve göre çok uygun geldi bana" dedi.

KİMİNE GÖRE YURT KİMİNE GÖRE KİRALIK EV AVANTAJLI

Özel yurtların fiyatlarının yüksek, öğrencinin bütçesinin ise sınırlı olduğunu söyleyen öğrenci Baran Özcan, "Beşiktaş'ta 25-30 bin lira arasında değişiyor kiralar.

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Özel yurtlarda da yine aynı fiyat 30-35 bin lira bandında. Onlar da tabi bütçeyi aştığı için devlet yurtlarında kalmak zorunda kalıyoruz KYK'larda. İstanbul'da arkadaş çevresinde iyi 3-4 kişi bulup kiraya çıkmak mantıklı tabi kirayı bölüşmek. Bakanlık sınırlama getirdi ama yine de yüksek fiyatlar 35 bin lira falan. Öğrenci de normal olarak her zaman çalışamıyor, parasını yetiremeyebiliyor. Bütçeyi aşabiliyor özel yurtlar" ifadelerini kullandı.

Üniversite son sınıf öğrencisi Mansur Pak ise, ortalamanın çok altında bir fiyata ev bulduğunu belirterek, "Özel bir üniversitede psikolojik danışmanlık okuyorum. Şu an 11 bin lira kira ödüyorum Beşiktaş’ta kalıyorum. Normal ortalamaya göre uygun bir yer. Normalde 17-18 bin lira ev kiraları burada. Uygun fiyatlı bir ev bulduğum için yurdu tercih etmedim. Yurdu tercih eden arkadaşlarım da var ama rahat olmuyorlar genel olarak" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLER EN ÇOK BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, FATİH VE KADIKÖY'Ü TERCİH EDİYOR"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa ise, ilçeden ilçeye kiralık ev fiyatlarında değişkenlik olduğuna dikkat çekti. Aşa, " Önce şunu söylemeliyim ki; geçen seneki gibi veya bir önceki yıl gibi yoğun bir öğrenci talebi bu ana kadar gelmedi bize. Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ta 2 oda 1 salon ortalama 70-80 metrekare bir evin fiyatı 25 bin lira ile 30 bin lira aralığında değişiyor. Bodrum kat, bahçe katı derseniz daha düşük bedelle de tutmak mümkün. İkincisi Şişli, Fatih, Kadıköy, Bakırköy ve Avcılar olarak bunu sıralarsak; Bakırköy ve Kadıköy hemen hemen yakın. O da 20-25 bin lira civarında yine 2 oda 1 salon bugünkü ev fiyatları" dedi.

"FİYAT AÇISINDAN EN UYGUN AVCILAR GÖZÜKÜYOR"

Öğrencilerin kiralık evlerde uygun fiyata baktıklarını dile getiren Aşa, "En uygun şu an Avcılar gözüküyor; onda da 10 bin lira ile 20 bin lira aralığında ev bulmak mümkün. Bunlara yakın lokasyon olarak Esenyurt var. Esenyurt'ta çok fazla ev çeşidi, bolluğu olduğu için de burada da işte 10 bin lira liradan üst limit olmayacak şekilde birçok çeşitli fiyatlar mevcut. Yani ortalama 2 oda 1 salon, çok merkezi olan ilçelerde 20 bin lira 30 bin lira arası, daha uzak mesafelerde 10 bin ile 20 bin lira arasına ev bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genl Başkanı Ahmet Baydar yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul'da özel yurtların fiyatları yıllık 100 bin ila 300 bin lira arasında değiştiği belirtilirken, Öğrenciler tarafından tercih edilen ilçelerde fiyatların daha yüksek olduğu , özel yurtların ise geçen yılki doluluk oranlarının yüzde 60-65'te kaldığına işaret edildi. Açıklamada, özel yurtların fiyat artışlarını bu koşulları gözönünde bulundurarak yaptığı da belirtildi.