İstanbul'da ikinci 'Timur Cihantimur' vakası! Yine aynı yer, yine aynı kaza: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak’a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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OĞUZ MURAT ACi'NİN ÖLDÜĞÜ KAZA AKILLARA GELDİ

Korkunç kaza akıllara 'Timur Cihantimur' olayını akıllara getirdi. Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği kazadaki gibi 17 yaşındaki Timur Cihantimur da yol kenarında arızalanan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuş ve olayın hemen ardından annesi tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

TİMUR CİHANTİMUR VE ANNESİ EYLEM TOK TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK

ABD, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile kaçmasına yardım eden annesi Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, paylaşımında "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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