İstanbul'da iki şahıs yol kenarında yangın çıkarıp kaçtı

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Olay 14.30 sıralarında İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 genç yol kenarında bulunan otları yakıp kaçtı. Ardından rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayılıp ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangından dolayı zarar gören ağaçlar ve hayvanlara üzüldüğünü dile getirdi.

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“AĞAÇLARA VE HAYVANLARA YAZIK OLDU”

Yangın nedeniyle ağaçların yanmasına üzüldüğünü dile getiren Hasan İlci “Burada işimi bitirdikten sonra depoya gelince dumanların yükseldiğini gördüm. Buraya koşup geldiğimizde büyük bir yangın olduğunu gördük. İki gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. O sırada yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdü. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” dedi.