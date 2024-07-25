×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da iki şahıs yol kenarında yangın çıkarıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Basın Ekspres#Yangın
İstanbulda iki şahıs yol kenarında yangın çıkarıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 17:22

İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda 2 genç yol kenarında bulunan otları ve ağaçları yakıp kaçtı.

Haberin Devamı

Olay 14.30 sıralarında İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 genç yol kenarında bulunan otları yakıp kaçtı. Ardından rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayılıp ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda iki şahıs yol kenarında yangın çıkarıp kaçtı

Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangından dolayı zarar gören ağaçlar ve hayvanlara üzüldüğünü dile getirdi.

İstanbulda iki şahıs yol kenarında yangın çıkarıp kaçtı

Haberin Devamı

“AĞAÇLARA VE HAYVANLARA YAZIK OLDU”

Yangın nedeniyle ağaçların yanmasına üzüldüğünü dile getiren Hasan İlci “Burada işimi bitirdikten sonra depoya gelince dumanların yükseldiğini gördüm. Buraya koşup geldiğimizde büyük bir yangın olduğunu gördük. İki gencin otları yakıp kaçtığını söylediler. O sırada yangın büyüdü. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdü. Bu memleket hepimizin. İnsanlar neden böyle yapıyor? Ağaçlara ve hayvanlara yazık oldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Basın Ekspres#Yangın

BAKMADAN GEÇME!