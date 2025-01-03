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İstanbul'da iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Okul
İstanbulda iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:59

Büyükçekmece'de öğle saatlerinden itibaren yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Koku nedeniyle iki okul tedbir amacıyla boşaltıldı. Okulda ve devlet hastanesinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı.

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Büyükçekmece'nin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbulda iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı

İhbar üzerine gelen İGDAŞ ekipleri Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı öğrenildi. Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.

İstanbulda iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı

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'ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ'

Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var" dedi.

İstanbulda iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı

İstanbulda iki okulda koku paniği: Binalar boşaltıldı

 

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#İstanbul#Büyükçekmece#Okul

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