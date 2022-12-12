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İstanbul'da iki metro hattında arıza... Durdurulan seferler tekrar başladı

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#İstanbul#Metro#Arıza
İstanbulda iki metro hattında arıza... Durdurulan seferler tekrar başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 21:25

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Bazı vatandaşlar yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etti. 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi.

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M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

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#İstanbul#Metro#Arıza

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