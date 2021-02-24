MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da iki ilçede dev operasyon! Araçlar didik didik arandı
GeriGündem İstanbul'da iki ilçede dev operasyon! Araçlar didik didik arandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

İstanbul'da iki ilçede dev operasyon! Araçlar didik didik arandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da iki ilçede dev operasyon! Araçlar didik didik arandı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beyoğlu ve Şişli'de geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi yapılıyor. Taksim Meydanı'ndan çıkış yapan polis ekiplerine, havadan da polis helikopteri destek veriyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı Taksim Meydanı'nda toplu halde bekleyen polisleri görenler hemen telefonlarına sarıldı.

Beyoğlu ve Şişli'de geniş kapsamlı asayiş ve narkotik denetimi yapılıyor. Denetime Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri, Motosikletli Polis Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER TELEFONUNA SARILDI

Taksim Meydanı'nda toplu halde bekleyen polisleri görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kimi fotoğraf çektirirken, kimi de arkadaşlarına canlı yayın yaptı. Taksim Meydanı'nda vatandaşların ve turistlerin şaşkın bakışları altında çıkan ekipler, Beyoğlu ve Şişli sokaklarında denetim yapıyor. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlere 300 personel katılıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Aramalara narkotik köpeği de katıldı. Denetimler sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi