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İstanbul'da iki ayrı cinayet: Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheli Edirne'de yakalandı

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#İstanbul Cinayetleri#Yurt Dışına Kaçış#Polis Operasyonu
İstanbulda iki ayrı cinayet: Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheli Edirnede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 08:56

Büyükçekmece ve Bağcılar’da işlenen cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 3 zanlı, Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar’da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

İstanbulda iki ayrı cinayet: Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheli Edirnede yakalandı

Her iki cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B.’nin (22) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi.

İstanbulda iki ayrı cinayet: Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheli Edirnede yakalandı

Şüpheliler, polis ekiplerinin Edirne’de düzenlediği operasyonla yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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#İstanbul Cinayetleri#Yurt Dışına Kaçış#Polis Operasyonu

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