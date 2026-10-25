İstanbul'da iki ayrı cinayet: Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheli Edirne'de yakalandı

Büyükçekmece ve Bağcılar’da işlenen cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 3 zanlı, Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar’da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Her iki cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B.’nin (22) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi.
Şüpheliler, polis ekiplerinin Edirne’de düzenlediği operasyonla yakalandı. Soruşturma sürüyor.