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İstanbul'da iki adrese narkotik baskın: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#İstanbul Narkotik Operasyon#Uyuşturucu Ele Geçirildi#Metamfetamin
İstanbulda iki adrese narkotik baskın: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 09:25

Esenyurt'ta polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 272 kilo 450 gram metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.  

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce dün Esenyurt'ta iki adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda iki adrese narkotik baskın: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetamin ile 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul Narkotik Operasyon#Uyuşturucu Ele Geçirildi#Metamfetamin

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