İstanbul'da iki adrese narkotik baskın: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekiplerce dün Esenyurt'ta iki adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 262 kilo 250 gramı sıvı, 10 kilo 200 gramı kristal olmak üzere 272 kilo 450 gram metamfetamin ile 34 litre aseton ve 1 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.