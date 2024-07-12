İstanbul'da ihbara giden zabıta memurlarına saldırı

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Olay, bugün saat 10.20 sularında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında yapımı devam eden bir inşaatın iddiaya göre, hafriyat ve kazı ruhsatı alınmadığı halde kazı yapıldığı, yan binada kayma olabileceği yönünde ihbar yapıldı.

Gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine giden iki zabıta memuruna, inşaatın müteahhiti olduğu öne sürülen kişi ile yakını saldırarak darbetti. İnşaat çalışanları, müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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