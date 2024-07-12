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İstanbul'da ihbara giden zabıta memurlarına saldırı

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#İstanbul#Zabıta#İhbar
İstanbulda ihbara giden zabıta memurlarına saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 15:47

Sultangazi’de bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden zabıta memurları saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, bugün saat 10.20 sularında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında yapımı devam eden bir inşaatın iddiaya göre, hafriyat ve kazı ruhsatı alınmadığı halde kazı yapıldığı, yan binada kayma olabileceği yönünde ihbar yapıldı.

İstanbulda ihbara giden zabıta memurlarına saldırı

Gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine giden iki zabıta memuruna, inşaatın müteahhiti olduğu öne sürülen kişi ile yakını saldırarak darbetti. İnşaat çalışanları, müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbulda ihbara giden zabıta memurlarına saldırı

 

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#İstanbul#Zabıta#İhbar

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