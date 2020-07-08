İstanbul'da hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 Temmuz tarihinde Kadıköy'de operasyon düzenleyerek 4 kadını yakaladı. Şüphelilerden Gülhanım Ç.(40)'nin 18 adet suç kaydı, Emine Ç.(41)'nin 20 adet suç kaydı, Nazlı F.(24)'nin 12 adet suç kaydı, Döne Ç.(38)'nin 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir adet aranması olan Emine Ç. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli kadına ev hapsi cezası verildi. Öte yandan şüphelilerin gündüz saatlerinde yüzlerini gizleyerek, hırsızlık yaptıkları apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kamerasında görülüyor.