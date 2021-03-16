İstanbul'da HES'li hayat! Kod yoksa çay da yok hamam da

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart’ta yeni kararlar alınmıştı. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi. HES kodu zorunluluğu dün sabah saatlerinden itibaren hayata geçirilmeye başlandı.

‘KİM VİRÜSLÜ KİM DEĞİL ANLIYORUZ’









Kahve işleten Ahmet Ali Yalçın uygulamadan memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kimin virüslü olup kimin virüslü olmadığını anlıyoruz böylece. İyi bir şey bu. Herkesin hayatı için önemli bir uygulama. Her gelen vatandaşın HES kodunu sorguluyoruz. HES kodu olmayan kimseyi sokmuyoruz, HES kodunu göster öyle çay içersin diyoruz.” Kahvehaneye çay içmeye giden ve kapıda HES kodunu okutan Enver Avcı da “Ben bir vatandaş olarak bu uygulamayı destekliyorum. Bu hastalığı hep beraber yenmemiz lazım. Uygulamalar bu şekilde devam ederse çok güzel olacak, virüsü hep beraber yeneceğiz” dedi.

ÖNCE HES KODU SONRA HAVLU...

Fatih’teki Tarihi Küçük Hamam’ın işletmecisi Mustafa Coşkun ise “Gelen arkadaşlara havlu, sabun vermeden önce HES kodlarını sorguladık. Telefonumuz ile HES kodunu okutuyoruz, risksiz olanı içeri alıyoruz. Önceden hamama giren terlerdi artık hamama giren HES kodunu gösterir” diye konuştu. Uygulamanın ilk günü riskli bir durum olmadığını belirten berber Mehmet Cin ise şunları söyledi: “Sabah geldik dükkânımızı açtık, gerekli dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı yaptık. Yayınlanan kararnameyi de uygulamaya koyduk. Hayatımızın her alanına girmiş olan HES kodunu biz de berberler olarak uygulamaya başladık. Sabahtan bu yana 5 müşteri geldi, riskli bir durum ile karşılaşmadık.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara