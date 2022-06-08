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İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

#Yeditepe Huzur Uygulaması#İstanbul#Emniyet

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde havadan helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, kayıt dışı olduğu öğrenilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev alarak adeta kuş uçurtmadı.

İstanbulda helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

NARKOTİK KÖPEĞİ ANNA’DA UYGULAMADA YERİNİ ALDI

Uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği Anna’da bulunarak araçlarda arama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı. Taksim’de yapılan uygulama sonucunda; Kemersiz araç kullanmaktan 3 kişi toplam 588 Türk Lirası, kasksız motosiklet kullanmaktan iki kişi toplam 392 Türk Lirası ceza kesilirken ehliyet puanı bittiğinden dolayı 1 otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

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İstanbulda helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

3 KİMLİKSİZ KAYIT DIŞI YABANCI UYRUKLU ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Yapılan uygulama esnasında 3 yabancı uyruklu şahsın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıtsız yabancı uyruklu şahıslar işlem yapılmak adına Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, uygulama sırasında otomobili aranan bir sürücü basın mensuplarına tehditler savurdu. Bunun üzerine uygulamada görev alan polis ekipleri tehdit eden sürücüye uyarıda bulundu.

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#Yeditepe Huzur Uygulaması#İstanbul#Emniyet

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