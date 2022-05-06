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İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

#İstanbul#Yeditepe Huzur#Polis

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

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İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

İstanbulda helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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İstanbulda helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

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#İstanbul#Yeditepe Huzur#Polis

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