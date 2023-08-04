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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması

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#İstanbul#Huzur Uygulaması#Asayiş Uygulaması
İstanbulda helikopter destekli Huzur uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 21:56

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

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İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

İstanbulda helikopter destekli Huzur uygulaması

Araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri ise denetime havadan destek verdi. Fatih'te de gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan 8 araca toplamda 5 bin 33 lira ceza kesilirken, 2 düzensiz göçmen ve aranan 1 şahıs yakalandı.

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#İstanbul#Huzur Uygulaması#Asayiş Uygulaması

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