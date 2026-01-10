×
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

Kadıköy'deki denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.

İstanbulda helikopter destekli Huzur İstanbul denetimi

 

