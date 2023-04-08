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İstanbul'da helikopter destekli denetim yapıldı

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#İstanbul#Denetim#GBT
İstanbulda helikopter destekli denetim yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 16:03

İstanbul'da, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

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İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan kontrol noktalarında 14.00-16.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri katıldı.

İstanbulda helikopter destekli denetim yapıldı

Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Helikopter destekli denetimde, 'Hanna' adlı narkotik köpeği de görev aldı.

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#İstanbul#Denetim#GBT

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