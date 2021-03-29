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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

İstanbul'da helikopter destekli denetim! 17 araca ceza yağdı

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İstanbul'da helikopter destekli denetim! 17 araca ceza yağdı

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda Kocaeli yönünde şehirlerarası yolda helikopter destekli trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 17 araç sürücüsüne 3 bin 610 lira ceza kesildi. Kurallara uymayan sürücüler, polis helikopterinin kameralarına takıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Mart Cuma günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Anadolu Yakası Kocaeli istikametinde helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı. . Denetimlerde helikopterden trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç sürücüleri , yerde bulunan ekiplere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi.  Denetimlerde  17 araç sürücüsüne trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 610 lira  ceza kesildi.

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