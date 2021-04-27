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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

İstanbul'da hayat felç oldu! Trafik yoğunluğu yüzde 74

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Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'de ulaştı.

Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

 

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