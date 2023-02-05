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İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli! Pegasus ve THY'den açıklama geldi

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#İstanbul#Sefer İptali#THY Sefer İptali
İstanbulda hava ulaşımına kar engeli Pegasus ve THYden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 20:45

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan yapılması planlanan 170 seferi iptal edildi. Pegasus Havayolları da bugün Sabiha Gökçen'e yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı. 

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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA: SABİHA GÖKÇEN VARIŞLI TÜM UÇUŞLAR İPTAL 

Öte yandan Pegasus Havayolları da İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Sabiha Gökçen'e yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir. 

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#İstanbul#Sefer İptali#THY Sefer İptali

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