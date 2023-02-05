İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli! Pegasus ve THY'den açıklama geldi

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı.

kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.https://t.co/ij0sIq8iTL — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 5, 2023

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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA: SABİHA GÖKÇEN VARIŞLI TÜM UÇUŞLAR İPTAL

Öte yandan Pegasus Havayolları da İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Sabiha Gökçen'e yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir.