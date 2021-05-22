İstanbul'da hava durumu bugün nasıl? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İşte meteorolojiden gelen son bilgiler

Son günlerde özellikle İstanbul’da değişkenlik gösteren hava durumu için önlemlerini almak isteyen vatandaşlar, İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı, hava durumu bugün nasıl şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, meteorolojiden gelen son bilgilere göre İstanbul’da bugün hava durumu…

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Dün yağan yoğun yağmurun aksine bugün İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre bugün düşük 13°C, en yüksek sıcaklık ise 21 °C olması bekleniyor. İstanbul’da bugün yağmur yağması beklenmiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların ne durumda olacağı önümüzdeki günlerde plan yapmak isteyen vatandaşlar için merak konusu. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde İstanbul'u güneşli günler bekliyor olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler eşliğinde önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahmini...

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