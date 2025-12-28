Haberin DevamÄ±

Yurdun geniÅŸ kesiminde sert kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. DÃ¼n yurdun bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Ä°stanbul'da etkili olan Ä°zlanda kÃ¶kenli soÄŸuk hava dalgasÄ± vatandaÅŸlarda kar beklentisi oluÅŸturdu. Ancak Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tahminlerine gÃ¶re yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bulutlu, yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur yaÄŸmasÄ± tahmin ediliyor.Â

AKOM'DAN FIRTINA VE ARALIKLI YAÄžIÅž UYARISIÂ

AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise megakentte Ä°zlanda kÃ¶kenli soÄŸuklarÄ±n etkili olduÄŸu belirtilerek aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi ifade edildi.Â

Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere, yurdumuzun kuzey ve iÃ§ bÃ¶lgeleri Ä°zlanda kÃ¶kenli soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisiyle, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca bÃ¶lgemizde etkili olmasÄ± beklenen sistem nedeniyle rÃ¼zgÃ¢rÄ±n zaman zaman fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (30-60 km/s) etkili olacaÄŸÄ±, beraberinde aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â

METEOROLOJÄ°'DEN KUVVETLÄ° KAR UYARISIÂ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli ve yoÄŸun kar uyarÄ±sÄ±nda bulundu. OlasÄ± tehlikelere de dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

28.12.2025 Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Zonguldak, DÃ¼zce, BartÄ±n, Bolu, KarabÃ¼k, Kastamonu Ã§evreleri ile Sinopâ€™un kuzeybatÄ±sÄ±nda kuvvetli ve yer yer yoÄŸun (20 cm Ã¼zeri) kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayarak zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, 29.12.2025 Pazartesi akÅŸam saatlerine kadar etkili olmasÄ± beklendiÄŸinden ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi ÅŸeklinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

BaÅŸlama ve bitiÅŸ zamanÄ±: 28.12.2025 15.00-29.12.2025 21.00Â

10 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 10 il iÃ§in sarÄ± ve turuncu kodlu alarm verdi. Turuncu kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller Van, ÅžÄ±rnak ve Hakkari olurken Bolu, Kastamonu, Sinop, KarabÃ¼k, BartÄ±n, Zonguldak ve DÃ¼zce iÃ§in de sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

BUGÃœN YURTTA HAVA DURUMUÂ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Ä°stanbul, Manisa ve Giresun Ã§evreleri ile Ä°zmir'in kuzey kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariÃ§), GÃ¼neydoÄŸu Anadolu (Batman ve Mardin hariÃ§) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, KÃ¼tahya, UÅŸak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, BatÄ± Karadeniz'de (Sinop hariÃ§) kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.Â

HAVA SICAKLIÄžI: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, hissedilir derecede azalarak Ã¼lke genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyretmesi bekleniyor.Â

RÃœZGAR: Genellikle gÃ¼ney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.Â

UYARILAR

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, BatÄ± Karadeniz'de (Sinop hariÃ§) kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.Â

KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n, Marmara ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.Â

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.Â

BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunun aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa Ã§evrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lge genelinde kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.Â

BURSA Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yÃ¼ksekleri kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

Ã‡ANAKKALE Â°C, 13Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

Ä°STANBUL Â°C, 8Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakasÄ± yaÄŸmurluÂ

KIRKLARELÄ° Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ±larda yaÄŸmur ve saÄŸanak, iÃ§ kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. BÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.Â

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

Ä°ZMÄ°R Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde kuzey kesimleri yaÄŸmurluÂ

MUÄžLA Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.Â

ADANA Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

ANTALYA Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

HATAY Â°C, 13Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

ISPARTA Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Â

ANKARA Â°C, 2Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

KAYSERÄ° Â°C, 2Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

KONYA Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

BATI KARADENÄ°Z

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ±larÄ±nda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lge genelinde (Sinop hariÃ§) kuvvetli ve yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. BÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.Â

BOLU Â°C, 1Â°C

Ã‡ok bulutlu, kuvvetli olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

DÃœZCE Â°C, 5Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yÃ¼ksekleri kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

SÄ°NOP Â°C, 11Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurluÂ

ZONGULDAK Â°C, 7Â°C

Ã‡ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurluÂ

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Â

AMASYA Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

RÄ°ZE Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurluÂ

SAMSUN Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinde yaÄŸmurluÂ

TRABZON Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurluÂ

DOÄžU ANADOLU

Ã‡ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariÃ§) aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Â

ERZURUM Â°C, -8Â°C

Ã‡ok bulutluÂ

KARS Â°C, -7Â°C

Ã‡ok bulutluÂ

MALATYA Â°C, 2Â°C

Ã‡ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

VAN Â°C, -1Â°C

Ã‡ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin (Batman ve Mardin hariÃ§) aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.Â

BATMAN Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutluÂ

DÄ°YARBAKIR Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

GAZÄ°ANTEP Â°C, 7Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±Â

MARDÄ°N Â°C, 3Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Â

Â