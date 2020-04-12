MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
GeriGündem İstanbul'da hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

İstanbul'da hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemeyen vatandaşlar ambulansla taşınıyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde ise yoğunluk devam ediyor.  Hastaneye gelenler arasında cezaevinden getirilen bir tutuklu da yer aldı.

İstanbulda hastaneye gidemeyenler ambulanslarla getiriliyor


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle