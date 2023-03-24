İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

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Yangın saat 02.30 sıralarında Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 6. katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.