×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da haraç için silahlı saldırı: 6 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silahlı Saldırı#Haraç
İstanbulda haraç için silahlı saldırı: 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 13:53

İstanbul merkezli 3 ilde haraç almak için silahlı saldırı düzenlediği belirlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Esenyurt'ta 18 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırıdan bir gün sonra bu kez Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yeri de otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini incelendi, şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Olaya karışan İ.C. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbulda haraç için silahlı saldırı: 6 kişi tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonlarda İstanbul ve Başakşehir de T.K., M.C.E. ve L.Y. adlı şüpheliler ile Tekirdağ ve Diyarbakır'da yapılan baskınlarda C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Haraç almak amacıyla kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Silahlı Saldırı#Haraç

BAKMADAN GEÇME!