İstanbul'da haraç için silahlı saldırı: 6 kişi tutuklandı

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Esenyurt'ta 18 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırıdan bir gün sonra bu kez Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yeri de otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini incelendi, şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Olaya karışan İ.C. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonlarda İstanbul ve Başakşehir de T.K., M.C.E. ve L.Y. adlı şüpheliler ile Tekirdağ ve Diyarbakır'da yapılan baskınlarda C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı.

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Şüphelilerin sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Haraç almak amacıyla kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.