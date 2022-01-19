İstanbul'da hangi yollar kapalı? 19 Ocak 2022 Çarşamba İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

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İstanbul'da kapalı yollar listesi, yola çıkacak olan sürücülerin gündemine geldi. Hrant Dink’in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle, İstanbul Valiliği bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Açıklamada, "İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dinkin ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek, kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında yarın bazı yolların saat 11.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar:

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- Halaskargazi Caddesi

- Tavukçu Feti Sokak

- Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)

- Pangaltı 2236 Nolu ışıklar

- Özgür Sokak Şişli İstikameti

- Zafer Sokak Şişli İstikameti

Alternatif Güzergahlar:

- Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesi’ne yönlendirilecektir.

- Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecektir.

- Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir.