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Gündem
Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

İstanbul'da halk otobüsünde gerginlik

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İstanbul'da Kadıköy - Ataşehir arası çalışan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Orta kapıdan binen bebekli iki yolcuyu kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü 8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebeğin olduğu, bebek arabasıyla orta kapıdan binen iki kadın, kart basmadıkları gerekçesiyle İETT şoförü tarafından uyarıldı.

Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesiyle şoför ile aralarında tartışma çıktı. Şoför, Şehit Ersin Ozan Durağında durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi. Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi.

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TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek, yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti. Şoför, yaşananları cep telefonuna kaydedip, ilerideki bir durakta inen yolcuyu otobüsle bir süre takip ederek, ona küfür etti.

Tüm yaşanan tartışma ve şoförün otobüsü kullanırken kendisini görüntüleyen yolcuya küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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