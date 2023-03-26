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İstanbul'da halk otobüsü dehşeti! Önce otomobile sonra durağa çarptı

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#İett#Otobüs#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 14:33

Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde hasar meydana geldi.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbulda halk otobüsü dehşeti Önce otomobile sonra durağa çarptı

HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.

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#İett#Otobüs#İstanbul

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