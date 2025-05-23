İstanbul’da halk otobüsleri kontak kapattı

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3 bin 766’sı kendisine, 3 bin 20’si özel halk otobüsü olmak üzere 6 bin 786 otobüsle Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım filosunu işleten İETT, günde 64 bin seferde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyor. 3 bin 20 özel halk otobüsü işletmecisinin 1930’u hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle dün sabah saatlerinde kontak kapatarak trafiğe çıkmadı. Uzun süren görüşmeler sonucu kriz çözüldü ve özel halk otobüsleri öğle saatlerinde yeniden sefere başladı.

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İETT’den yapılan açıklamaya göre, kentte 2020’de “Özel Taşımacılık İşletim Sistemi” (ÖTİS) devreye alınarak özel

halk otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlandı. Otobüslerin teknik altyapısı İETT tarafından yenilendi, yolcu başına değil sefer ve kilometre başına gelir modeli uygulamasına geçildi. Bu arada araç yenilemeleri için de destek ödemelerine başlandı.

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Sistemin uygulandığı 2020 Aralık-2025 Nisan döneminde özel halk otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15.8 milyar TL olurken, bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35.3 milyar TL oldu. Yani özel halk otobüslerine toplam 19,5 milyar TL destek sağlandı. Sadece 2024’te araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi yapıldı.

Açıklamada, özel halk otobüslerinin hak ediş ödemelerinin, mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatifler değerlendirilip 1 Haziran 2025 itibarıyla yeniden planlandığı belirtildi.