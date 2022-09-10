Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da halı silkeleme cinayeti: Yakınları sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Halı#Cinayet#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 09:50

İstanbul Sancaktepe'de balkonundan halı silkeleme tartışmasında bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay dün saat 18:00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi. O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

İstanbulda halı silkeleme cinayeti: Yakınları sinir krizi geçirdi

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kolundan yaralanan baba Adem Ebik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu. Muhammet Ebik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi. Mahalle sakini Murat Rengi, "Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya" dedi. Öte yandan saldırgan Recai Karaman'ın özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halı#Cinayet#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık