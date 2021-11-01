İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

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Haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.45 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.