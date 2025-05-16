İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi... Turuncu ve sarı kodlu alarm!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Ege Bölgesi'nde fırtına tehlikesine karşı uyarı yapıldı ve 7 il için sarı, 3 il için de turuncu kodlu alarm verildi. Muğla, Aydın ve İzmir için turuncu kodlu uyarı yapılırken Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Uşak için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerde ise bugün hafif sağanak olarak başlayacak olan yağışların hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış halinde devam etmesi bekleniyor. Yağışların pazar gününden itibaren kenti terk edeceği, pazartesi günü parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara'nın Güneybatısı ve Ege'de beklenen fırtına için Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.05.2025 Cuma günü sabah saatlerinden sonra Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Cuma gece saatlerinde Güney Ege'de, Cumartesi sabah diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURTTA BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır