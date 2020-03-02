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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

İstanbul’da hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak

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İstanbul’da hafta boyunca hava az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta boyunca havanın az bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği; hava sıcaklığının ise en düşük 4, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da bugün az bulutlu olması tahmin edilen havanın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklık değerleri ise şöyle açıklandı: “3 Mart Salı günü az bulutlu en düşük 10, en yüksek 19 derece. 4 Mart Çarşamba günü çok bulutlu en düşük 10, en yüksek 20 derece. 5 Mart Perşembe günü hafif sağanak yağışlı en düşük 10, en yüksek 16 derece. 6 Mart Cuma günü sağanak yağışlı en düşük 9, en yüksek 13 derece.”

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