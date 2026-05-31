İstanbul'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Hark Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1’inci katında yaşayan Havva A. (80)’dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Havva A.’yı odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva A.’nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.