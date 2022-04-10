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İstanbul'da güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköy'e akın etti

#İstanbul#Taksim#Ortaköy
İstanbulda güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköye akın etti

Hafta sonu havanın ısınmasıyla birlikte İstanbullular kendilerini dışarı attı. Güzel havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi ve Ortaköy'e akın edenler yoğunluk oluşturdu.

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Soğuk ve kapalı havaların ardından güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, fırsatı değerlendirerek kendilerini dışarı attı. Sıcaklığın 21 dereceyi gösterdiği güzel havada İstiklal Caddesi ve Ortaköy Meydanı'nı tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbulda güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköye akın etti

Güzel havayı İstiklal Caddesi'nde değerlendiren bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları alışveriş için mağazaları dolaştı. Ortaköy Meydanı'na akın eden vatandaş ve turistler ise kimisi yürüyüş yaparken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle gezmeye çıkan çocuklar ise bir yandan dondurma yerken bir yandan da kuşlara yem atmayı ihmal etmedi.

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İstanbulda güzel havayı fırsat bilenler Taksim ve Ortaköye akın etti

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#İstanbul#Taksim#Ortaköy

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