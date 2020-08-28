MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da "Güven Huzur Uygulaması"
GeriGündem İstanbul'da "Güven Huzur Uygulaması"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

İstanbul'da "Güven Huzur Uygulaması"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da "Güven Huzur Uygulaması"
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Kadıköy Sahrayıcedit Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi. Asayiş, terörle mücadele ve trafik polislerinin yer aldığı denetimlerde ekipler, üst ve araç araması yaptı. Trafik ekipleri de sürücü belgelerini inceledi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'nda da denetim yapıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaptı. Ayrıca kişilerln GBT sorguları da yapıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle