İstanbul’da Gürsel Tekin göreve devam

Haberin Devamı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de verdiği ara kararda CHP 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun ‘Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına’ karar vermişti. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap kayyum olarak atanmıştı. Babacan ve Gürbüz daha sonra heyetten çekildiğini açıklamıştı. Mahkeme, geçtiğimiz celse Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kongre davasıyla söz konusu dosyanın birleştirilmesine ilişkin talebin gönderilmesine karar vermişti.

Davanın dünkü duruşmasına davacı Özlem Erkan ve taraf avukatları katıldı. Hâkim, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasına, birleştirme yönünde muvafakat (hukuki bir durum için rıza verilmesi) vermesi için yazılan yazıya yanıt verilmediğini belirtti.

Haberin Devamı

CEZA VE HUKUK DOSYALARI SORULACAK

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

CHP Genel Başkanlığı vekili Merve Yaren Hancerkıran, ana dosyanın Yargıtay’da temyiz incelemesinde olduğunu belirterek, “Bunun sonucunun beklenmesini talep ediyoruz. Birleştirme ve yetkisizlik itirazlarımızı geri alıyoruz. Mahkeme takdir ederse tedbir kararı kaldırılabilir. Bu takdir de Genel Merkez, İstanbul İl yönetimine atama yapacaktır” dedi. Hâkim, taraflara ve feri müdahillere(davada 3’üncü kişi-taraf yardımcısı konumunda) daha önce verilen tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesi hususunda beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme Ankara 36’ncı Hukuk Dairesi’nin kararının Yargıtay’dan dönüşünün beklenilmesine ve dosyanın akıbetinin sorulmasına hükmetti. İstanbul 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin ceza dosyasının akıbetinin sorulmasına da karar verdi. Şu aşamada Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. Duruşma, 16 Ekim’e ertelendi

İSTANBUL İL’DE FOTOĞRAF ARBEDESİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı Platformu (ADA) 39’uncu buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Aile Dayanışma Ağı’nın 39’uncu buluşmasında, Özgür Özel döneminin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun önceki gece CHP İl Başkanlığı binasından fotoğraf ve afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Çelik özetle şöyle dedi: “Ekrem İmamoğlu 476 gündür tutukludur. Uzun ve haksız sürenin ardından kimsenin sesini bu şekilde kısamazlar, Ekrem İmamoğlu’nu susturamazlar. Şimdi, 19 Mart’tan itibaren Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabını kapatanlar, ‘duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın’ dediğimizde kendilerinin içerisinden de ‘yayınlanmalıdır’ denildiği halde duruşmaları TRT’den yayınlamayanlar, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarını, afişlerini kaldıranlar, dün gece (önceki gece) yine bin polisle İstanbul İl binasına geldiler. Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını kaldırma çabası içerisine girdiler. Başka bir poster astılar. Gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum, o posteri kaldırdı gençlik kollarımız, yeniden oraya Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını astı.”

Haberin Devamı

DİLEK İMAMOĞLU: EŞİM SUSMA HAKKINI KULLANMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ise İBB’ye yönelik dava için “Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, savunmasını yapmak üzere duruşma salonuna geldi, ancak savunması kısıtlanmak istendi. Zaman kısıtına itiraz etti, itirazı kabul edilmedi ve buna istinaden salondan çıkarıldı. Susma hakkını kullanmadı, altını çizerek söylüyorum Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullanmadı. Hakkındaki 142 iddiaya tek tek cevap vermek istedi. Bu savunmanın belirlenen sürede gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ortadayken kendisine gerekli zaman tanınmadı” dedi.