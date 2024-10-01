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İstanbul'da güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti

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#İstanbul#Başakşehir#Dayak
İstanbulda güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:15

Başakşehir'de iddiaya göre, güpegündüz evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan 3 şüpheliye çevredeki bir kişi müdahale etti. Yakalanan şüpheliler önce mahalleli tarafından darbedildi daha sonra polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheliden birisi etrafı gözetledi. Etrafı gözetleyen şüpheli dışarıda beklerken, diğer 2 şüpheli güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapmaya çalıştı.

İstanbulda güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti

Birden fazla eve giren şüpheliler, bazı evlere kapıdan girerken bazılarına da çitlerin üstünden atlayarak girdi. Şüpheliler, bir evin bahçe kapısını zorladığı sırada mahallelinin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

İstanbulda güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti

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Kısa takibin ardından çevredeki bir vatandaş tarafından yakalanan şüpheliler, dövülerek polise teslim edildi. Şüphelilerin evlere girdikleri ve yakalanarak darbedildikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbulda güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti

İstanbulda güpegündüz yaşandı... Mahalleli fark edince meydan dayağı atıp polise teslim etti


 

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#İstanbul#Başakşehir#Dayak

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