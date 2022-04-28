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İstanbul'da günübirlik kiralık evlere denetim

#Denetim#Kiralık#Ev

İstanbul'da günübirlik kiralanan evlere yönelik operasyonda, kimlik bildiriminde bulunmayan, sisteme kayıtlı olmayan işletmelere ceza yağdı. Toplam 310 bin lira para cezası kesilirken, kurallara uymayan 5 işyeri mühürlendi.

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İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. 104 Ekip, 226 personel ile eş zamanlı yapılan denetimlerde 287 günübirlik işletme, 1260 kiralanan ev kontrolden geçirildi.

Polisin kontrolleri sırasında kalanların kimlik bildiriminde bulunmayan 13 işletmeye 147 bin 305 lira, kimlik bildirim sistemine kaydolmayan 8 işletmeye 160 bin 716 lira, çalışan bildirimi yapmayan 2 işletmeye 2 bin 324 lira olmak üzere toplam 310 bin 363 lira para cezası kesildi.

Kurallara uymayan 5 işletme de eksiklerini giderinceye kadar mühürlendi.

İstanbulda günübirlik kiralık evlere denetim

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#Denetim#Kiralık#Ev

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