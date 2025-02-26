İstanbul'da güneşli havaya ara! Meteoroloji tarih verdi: Sağanak yağış dalgası geliyor

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İstanbul'da peş peşe gelen uyarıların adından geçtiğimiz hafta kent genelinde kar yağışı ve Sibirya kökenli soğuklar etkili olmuş ve eğitime ara verilmişti. Megakentte güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklar da mevsim normallerine yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmine göre İstanbul, güneşli havaya 2 günlük ara verecek. Yapılan tahminlere göre Perşembe ve Cuma günleri kentte sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise havanın güneşli ve 11-12 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Öte yandan Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller Artvin, Rize ve Ardahan oldu.

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

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RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.