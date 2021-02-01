Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/DHA
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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.
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