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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
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İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi. 

İstanbulda gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı



 

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